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Mardin'de Kuyumcuya Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kuyumcu, silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kuyumcu, silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Şanlıurfa Caddesi'nde kuyumculuk yapan Sezai Aslan, iş yerine gelen maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Silahla ayağından yaralanan Aslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobille gelen şüphelilerin kuyumcuya girdikleri, iş yeri sahibini ayağından yaraladıktan sonra otomobile binip uzaklaşmaları yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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