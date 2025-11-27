Mardin'de Kuyumcular Arasında Çıkan Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'de iki kuyumcu arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kızıltepe ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana faaliyet gösteren iki kuyumcu esnaf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ekipleri, kavgaya karışanları ayırmak için hava ateş açtı. Sağlık görevlileri ise kavgada yaralanan 4 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan biri, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.