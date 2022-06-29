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Mardin'de kuyuda yaşlı bir erkek cesedi bulundu

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
Mardin'de kuyuda yaşlı bir erkek cesedi bulundu

Mardin'in Savur ilçesinde, kuyuda yaşlı bir erkek cesedi bulundu.

Mardin'in Savur ilçesinde, kuyuda yaşlı bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yazır Mahallesi kırsalında kuyunun içinde bir ceset gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, cesedi kuyudan çıkarmak için AFAD ve itfaiyeden yardım istedi.

AFAD ve itfaiye ekipleri, cesedi kuyudan çıkardı.

Yapılan incelemede, cesedin 75 yaşındaki Rıfat Orak'a ait olduğu tespit edildi.

Ceset, otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

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