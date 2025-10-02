Mardin'de Küresel Sumud Filosu'na Destek Nöbeti

MARDİN'de, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na destek için nöbet tutuldu.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırısına tepki vermek için sokağa çıkan vatandaşlar, nöbet tutarak, İsrail'in saldırısını protesto etti. Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Meydanı'nda sivil toplum kuruluşları öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, Gazze halkı ve Sumud Filosu için dua etti. Katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları taşıdı, meydanda kurulan platformda okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri konuşmalar yaparak, Gazze halkının yalnız olmadığını vurguladı. Konuşmalarda, İsrail'in işlediği insanlık suçlarına dikkat çekilirken, Sumud Filosu'nun yalnızca bir yardım girişimi değil aynı zamanda vicdanın sesi olduğu belirtildi. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mahmut Özer de yaptığı yazılı açıklamada, Sumut Filosu'ndaki aktivistlerin tutuklanmasına tepki göstererek, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumut Filosu, bugün itibariyle İsrail işgal güçleri tarafından açık denizde hukuk dışı bir şekilde abluka altına alınmış, gemilere zorla müdahale edilmiş ve aralarında 25 Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda insani yardım gönüllüsü aktivist gözaltına alınmıştır. Bu, yalnızca bir saldırı değil; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, bağımsızlığımıza ve onurumuza yönelik açık bir düşmanlıktır. Sumut Filosu yalnız değildir. Türk aktivistler sahipsiz değildir" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,