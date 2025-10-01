Haberler

Mardin'de Kontrolden Çıkan TIR Tarlaya Devrildi, Şoför Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kontrolden çıkan bir TIR, tarlaya devrilerek şoförünün yaralanmasına neden oldu. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunmuyor.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde kontrolden çıkan TIR'ın, tarlaya devrilmesi sonucu şoförü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Ekinciler Mahallesi'nde meydana geldi. Şoförünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, virajı alamayarak kontrolden çıktı. Yol kenarındaki tarlaya devrilen TIR'ın şoförü yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalya'da askeri eğitim uçağı milli parka düştü, 2 asker öldü

Askeri eğitim uçağı milli parka düştü: 2 asker öldü
Ünlü oyuncu Birce Akalay'dan yürek burkan paylaşım

Ünlü oyuncuyu yıkan haber: Çok genç yaşta aramızdan ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.