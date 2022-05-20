Mardin'de kontrolden çıkan otomobilin kafeye girmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler

Mardin'de kontrolden çıkan otomobilin kafeye girmesi sonucu 4 kişi yaralandı
AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin, kafeye girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin, kafeye girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 13 Mart Mahallesi Işık Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 EA 4658 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir kafeye girdi.
Kazada otomobildeki 2 kişi ile kafede oturan 2 kişi hafif yaralandı.
AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel