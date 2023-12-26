Mardin'de Klima Motorunun Patlaması Sonucu Yangın Çıktı

Mardin'de bir evde klimanın motorunun patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Artuklu ilçesine bağlı Yalım Mahallesi'nde bir sitenin 13. katındaki dairede kullanılan klimanın motoru henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlama nedeniyle evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlama sırasında evde olan 2 kişi itfaiye ekiplerince binadan çıkarıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Patlama ve yangın, dairede hasara neden oldu.