Klima motoru hırsızlığı güvenlik kamerasında - Haberler

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Klima motoru hırsızlığı güvenlik kamerasında

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerine ait klima motorunu çaldığı güvenlik kameralarınca tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerine ait klima motorunu çaldığı güvenlik kameralarınca tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'de bir iş yerinin klima motorunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından birçok kaydı bulunan A.Ö. olduğunu tespit etti.

Şüpheli, operasyonla Cumhuriyet Meydanı'nda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, A.Ö'nün iş yerinin arka kısmında klima motorunun vidalarını söktükten sonra taşıyarak götürdüğü görülüyor.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Yeni Mahalle Kızıltepe Hisarcık Mardin Güncel Haberler

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