MARDİN'DE KLİMA MOTORU ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haberler

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MARDİN'DE KLİMA MOTORU ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerinin klima motorunu çalan ve güvenlik kamerasından kimliği tespit edilerek yakalanan A.Ö., tutuklandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerinin klima motorunu çalan ve güvenlik kamerasından kimliği tespit edilerek yakalanan A.Ö., tutuklandı.

Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle'de 2 gün önce bir iş yerinin klima motorunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarından şüpheli A.Ö.'yü tespit etti. Hırsızlık ve başka suçlardan birçok kaydı bulunan A.Ö., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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