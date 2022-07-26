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Mardin'de kız öğrencilerine yönelik Çanakkale gezisi

AA - Şahin Seçen - Güncel
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Mardin'de kız öğrencilerine yönelik Çanakkale gezisi

Kızıltepe ilçesinde kız öğrencilerine yönelik Çanakkale gezi düzenlendi.

Kızıltepe ilçesinde kız öğrencilerine yönelik Çanakkale gezi düzenlendi.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Kızıltepe Belediyesi önünde düzenlenen uğurlama programında, öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde tarih yolculuğuna çıktığını belirtti.

Çeşitli illere 250'nin üzerinde öğrenci gönderdiklerini kaydeden Çam, ilerleyen dönemlerde ülkenin farklı bölgelerine gezilerinin devam edeceğini aktardı.

Bu projeleri Gençlik ve Spor Bakanlığının destek ve katkılarıyla gerçekleştirdiklerini bildiren Çam, şöyle devam etti:

"Özellikle sınav stresini atan gençlerimizi medeniyet, kültür ve tarihle buluşturmak istedik. Bu doğrultuda Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere bütün bakanlık teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Her daim gençliğin yanında olan, gençliğin hizmetkarı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gençlerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Gençlerimiz hayırlısıyla gidip gelirler inşallah. Hoş vakit geçirecekleri ve hayatlarında unutmayacakları güzel bir gezi olması temennisiyle yolcularımızı uğurluyoruz."

AA / Şahin Seçen - Güncel

Hüseyin Çam Çanakkale gençlik Güncel Haberler

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