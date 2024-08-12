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Mardin'de Kişniş Hasadı Elle Yapılıyor

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Mardin'in Savur ilçesinde üreticiler, özellikle yöresel yemek ve turşulara lezzet katan kişnişin hasadını elle yapıyor. İlçede 7 kırsal mahallede yaklaşık 1500 dönümde yetiştirilen ve bölgede 'Gızbara' olarak bilinen kişnişin hasadı için üreticiler sabah erken saatlerde tarlalara gidiyor.

HALİL İBRAHİM SİNCAR/EMİN KAVAK - Mardin'in Savur ilçesinde üreticiler, özellikle yöresel yemek ve turşulara lezzet katan kişnişin hasadını elle yapıyor.

İlçede 7 kırsal mahallede yaklaşık 1500 dönümde yetiştirilen ve bölgede "Gızbara" olarak bilinen kişnişin hasadı için üreticiler sabah erken saatlerde tarlalara gidiyor.

Küçük araziye sahip çiftçiler için vazgeçilmez ürün olan kişniş, tarlalarda 3-4 ayda olgunlaştıktan sonra elle toplanarak kümeler halinde kurutulmaya bırakılıyor.

Maydanozgiller familyasından kişniş, 3 gün süreyle güneşte bekletildikten sonra patoz ile bitkisinden ayıklanıyor ve taneleri bir süre daha güneşte serilerek kurutuluyor.

Baharat olarak satışa hazır hale gelen ve kendine has aroması ile irok (Kızartılmış içli köfte), ikbebet (Haşlanmış içli köfte), mercimekli köfte, dolma, salata ve turşularda kullanılan kişniş çevre illerden talep görüyor.

Geçen yıl dönüm başına yaklaşık 110 kilogram olan verimin bu yıl yaklaşık 150 kilograma yükselmesi üreticileri sevindirdi.

Savur ilçesine bağlı kırsal Başkavak Mahallesi'nin muhtarı ve üretici Yahya Araz, AA muhabirine, mahallelerinin ilçede en fazla kişniş yetiştirilen yerlerin başında geldiğini söyledi.

Yılda yaklaşık 1000 dönümde üretim yaptıklarını kaydeden Araz, şöyle konuştu:

"Kişnişi şubat ayında ekiyoruz. Yaz aylarında hasat yapıyoruz. Kişniş, çok güzel ve bölgede yoğun rağbet gören bir ürün. Bölgede yemeklerde ve turşu yapımında kullanılıyor. Kişniş baharatı köylüler için de iyi bir gelir. Genellikle Mardin, Diyarbakır, Batman gibi çevre illere gönderiyoruz. Çok tüketiliyor."

"Bu sene verim ve kalite çok güzel"

Üretici Emrullah Basınç da topladıkları kişnişi patozla ile temizlediklerini, evde kurutmaya bıraktıktan sonra satışa hazır hale getirdiklerini kaydetti.

Bölgede en iyi ve kaliteli kişnişin Başkavak Mahallesi'nde yetiştiğini belirten Basınç, "6 senedir kişniş üretiyoruz. Çevre illerden gelip bütün ürünü alıyorlar. Her yere gönderiyoruz. Bu sene verim ve kalite çok güzel." dedi.

İzmir'de yaşayan ve fırsat buldukça kişniş hasadı için memleketine gelen 67 yaşındaki Kadriye Beyaz da çocukluğundan beri ürettikleri kişnişi çok sevdiğini söyledi.

Beyaz, "Kendimi bildim bileli kişniş üretiyoruz. Buranın kişnişi çok güzel. Genelde yemeklerde kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayetullah Bayram, babadan kalma arazilerde geleneksel yöntemlerle kişniş üretimi yaptıklarını dile getirdi.

Üretici Veli Araz ise sabah erken saatlerde tarlanın yolunu tuttuklarını, kişnişin hasadını elle yaptıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

mardin Savur Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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