Mardin'de Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Güncelleme:
Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kış dönemi için trafik güvenliği önlemleri ele alındı. Kış lastiği zorunluluğuna dikkat çekilen toplantıda, önleyici tedbirler ve denetimlerin artırılması kararlaştırıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında, "Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri ve Karayolları Trafik Güvenliği Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, kış mevsimi süresince vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, ulaşımın kesintisiz ve güvenli şekilde sağlanması amacıyla alınacak önlemler ele alındı.

Bu kapsamda, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçlarda 15 Kasım 2025-15 Nisan 2026 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğuna dikkat çekildi.

Denetimlerin etkin şekilde yapılması, özellikle şehirlerarası yolcu otobüslerinin terminal çıkışlarında kontrollerin artırılması kararlaştırıldı.

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçlara idari para cezası uygulanacak ve bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine izin verilecek.

Ağır kış koşulları nedeniyle yolların trafiğe kapanması halinde iller arasında koordinasyon sağlanarak, dinlenme tesislerinde bulunan taşıtların karayoluna çıkışına izin verilmemesi ve güzergahların elverişli hale gelinceye kadar araçların uygun yerlerde bekletilmesi karara bağlandı.

Ayrıca şehir içi ve şehirlerarası yolların kapanması veya trafik yoğunluğunun artması durumunda taşıt trafiğinin önceden belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirilmesi üzerinde duruldu.

Trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaya teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı.

Vali Akkoyun, kış aylarında oluşabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi için tüm kurumların koordineli şekilde hareket etmesi, alınan tedbirlerin titizlikle uygulanması talimatını verdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, ilgili kurum amirleri ile ilçe kaymakamları Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden katıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
