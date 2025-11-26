Mardin'de Kış Lastiği Denetimlerinde 101 Sürücüye İdari İşlem
Mardin'de gerçekleştirilen kış lastiği denetimlerinde 101 araç sürücüsüne idari işlem uygulandı. 15-24 Kasım tarihleri arasında yapılan denetimlerde 4 bin 582 araç kontrol edildi.
Mardin'de "kış lastiği" denetimlerinde 101 araç sürücüsüne idari işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 15-24 Kasım'da vatandaşların güvenli yolculuk yapabilmesi amacıyla kış şartlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan çekici, kamyon ve otobüs olmak üzere 4 bin 582 araç denetlendi.
Denetimlerde, 101 araç sürücüsüne ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulandı.
Paylaşımda, sürücüler, trafik kurallarına uyulması ve araçlarında kış lastiği kullanması konularında uyarıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel