Mardin'de Kış Lastiği Denetimlerinde 101 Sürücüye İdari İşlem

Mardin'de "kış lastiği" denetimlerinde 101 araç sürücüsüne idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 15-24 Kasım'da vatandaşların güvenli yolculuk yapabilmesi amacıyla kış şartlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan çekici, kamyon ve otobüs olmak üzere 4 bin 582 araç denetlendi.

Denetimlerde, 101 araç sürücüsüne ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulandı.

Paylaşımda, sürücüler, trafik kurallarına uyulması ve araçlarında kış lastiği kullanması konularında uyarıldı.