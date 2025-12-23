Haberler

Mardin'de kavurma hazırlıkları, sazlı türkülü başladı

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, kış aylarının vazgeçilmez erzakı olan kavurma hazırlıkları başladı. Aileler, geleneksel yöntemlerle etlerini meşe odunu ateşinde kavurarak kışlık tüketim için hazırlıyor. Geleneksel müzik eşliğinde yapılan bu zahmetli süreç, toplumda bir dayanışma ve paylaşım ruhu da yaratıyor.

MARDİN'de kış aylarının geleneksel erzakları arasında yer alan kavurma hazırlıkları başladı. Kızıltepe ilçesinde bir aile, kışlık erzak için büyükbaş etini meşe odunu ateşinde kazanlarda pişirip tenekelere doldurdu. Hazırlıklar sırasında saz çalınıp türküler söylendi.

Mardin'de kış aylarında yoğun tüketilen kavurma için kurulan kazanlar, kaynamaya başladı. Aileler, 8 ay besleyip aralık ayında kestikleri büyükbaş etini bir gün dinlendirdikten sonra kemiklerinden ayırıp kuşbaşı doğradı. Hazırlanan yağsız et, meşe odunu ateşinde kazanlarda pişirildi. Pişirme işleminin ardından kavurma, teneke ya da kaplara konularak kış boyunca tüketilmek üzere muhafaza ediliyor.

'ZAHMETLİ KAVURMA YOLCULUĞU 7 SAAT SÜRÜYOR'

Kızıltepe ilçesinde her yıl evlerinin avlusunda kavurma yapan Serdar Toprak, bu yılki hazırlığına türküler eşliğinde başladı. Kavurma kazanlarının altını yakan Toprak, kavurmanın daha lezzetli olması için dana eti ile iç yağ kullandıklarını ifade ederek, "Etin sinir damarlarını da aldıktan ve eti dinlendirdikten sonra meşe odunu ateşinde eti pişirmeye bırakıyoruz. Yaklaşık 4-5 saat et kendi suyunda ve buharında piştikten sonra bu sefer eti iç yağıyla 2-3 saat kavuruyoruz. Kavururken sürekli karıştırmak zorundayız. Karıştırmasan et yanar, dibi tutar ve lezzetli olmaz. Kavurmamız cennet hurması gibi kıpkırmızı oluncaya kadar devam ediyoruz. Bu zahmetli yolculuk, yaklaşık 7 saat sürüyor" dedi.

'KAVURMA, PASTIRMA VE SUCUK GİBİ GÜNEYDOĞU'NUN YÖRESEL BİR LEZZETİDİR'

Eskiden kışın başında bütün evlerin avlularından kavurma dumanının yükseldiğini, ancak son yıllarda artan hayat pahalılığı nedeniyle kavurma geleneğinin azaldığını belirten Toprak, "Bu geleneği bizler yaşatmaya çalışıyoruz. Eskiden 1-2 teneke alanlar 10 kiloya, 5 kiloya, hatta 3 kiloya düştü. İmkanlar gittikçe kısıtlanıyor. Kavurma; pastırma ve sucuk gibi Güneydoğu'nun yöresel bir lezzetidir. Besin değeri yüksek ve zengindir. Kış yemeğimizdir. Özellikle kadınların mutfakta en büyük yardımcısıdır. Aniden gelen misafirlere 5 dakikada ısıtılıp önüne koyulabilen bir yemektir. Her türlü yemekte kullanılan bir üründür. Kış boyunca bozulmayan, çok lezzetli bir yemektir. Tabii hem kendimize yapıyoruz hem de yapmaya fırsatı olamayan vatandaşlara da satıyoruz. Tabii bir de ihtiyaç sahipleri, yetim ve öksüzler var. Onları da düşünmek lazımdır. Elimden geldiğince yetim, öksüz ve ihtiyaçlar sahiplerine dağıtıyorum, ancak çok yetersiz kalıyorum. Özellikle bölgemizin ileri gelenlerine sesleniyorum, lütfen gelin el birliğiyle yetim ve ihtiyaç sahiplerimize yardımcı olalım. Bir kişiyle olmuyor, yetişemiyorum. İleri gelenlerimiz, zenginlerimiz hayvan veya et alırsa ben yapar ve dağıtırım. Hayvanın kesilmesi, parçalanması, doğranması, odunu ve pişirmesi, tüm emeği benden olsun. Bir lira talep etmem, etmiyorum. Yeter ki, fakirlerimize ve yetimlerime sahip çıkalım" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
