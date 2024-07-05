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Mardin'de Kırsalda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Şenköy, Ovabaşı ve Üçağıl mahalleleri arasındaki kırsalda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Şenköy, Ovabaşı ve Üçağıl mahalleleri arasındaki kırsalda akşam saatlerinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Salih KESKİN/ MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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