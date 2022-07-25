Mardin'de kırsal mahallelerde kadınlara meslek eğitimi veriliyor

Artuklu'da belediye tarafından kırsal mahallelerde açılan kurslarda kadınlar meslek öğreniyor.

İlçenin 4 kırsal mahallesinde dikiş-nakış, tığ ve kuaförlük kurslarının da aralarında bulunduğu 20 branşta 372 kadın eğitim alıyor.

Kurslara katılan kadınlar beraberinde getirdiği çocuklarını da buradaki kreşe bırakıyor.

El sanatları usta eğiticisi Gülten Karahan, kurslarda kadınların ihtiyaçlarına göre eğitim aldıklarını söyledi.

Karahan, kadınların eğitimlerden sonra usta eğitici de olabileceğini ve bu konuda onlara yardımcı olduklarını bildirdi.

Kursların 5 ay da bir yenilendiğini belirten Karahan, şöyle dedi:

"Her dönem yaklaşık 20 öğrenci alıyoruz ve bu böyle devam ediyor. Ortaköy kursumuz çok aktif ve işlevsel haldedir. Gelen öğrencileri alanlarına göre yönlendiriyoruz. Dikişte ilerlemek isteyene dikiş makinaları el sanatlarında ise gelişmek isteyene el sanatları alanında yardımcı oluyoruz. Evlenme aşamasında olanlara çeyiz de yapıyoruz. Bayanlarımız çoğunlukla yöresel elbiseler giyiyor ve kendi elbiselerini kendileri dikiyor. Yastık ve çarşaf gibi kendi isteklerine göre burada dikişlerini hallediyorlar."

4 çocuk annesi kursiyer Makbule Andiç de kursun kendisine çok faydalı olduğunu dile getirdi.

Kursiyer Nida Abak da, köylerinde kursun açılmasını sevinçle karşıladıklarını kaydetti.