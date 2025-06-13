Mardin'de Kırsal Alanda Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Mardin'de Kırsal Alanda Yangınlar Kontrol Altına Alındı
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Mardin'in Savur ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde de yangınlar meydana geldi. Yangınların çıkış nedenleri araştırılıyor.

YANGIN, 2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KONTROL ALTINA ALINDI

Savur ilçesine bağlı kırsal Evkuran Mahallesi kırsalında çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.

2 İLÇEDE DAHA YANGIN

Öte yandan, Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Demirtepe Mahallesi'ndeki bir sera ile Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Yarımca Mahallesi'nde bir buğday tarlasında, yangın çıktı. Yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında sera ile 15 dönüm arazi zarar gördü. Her iki yangının da çıkış nedenini belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Salih KESKİN/ MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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