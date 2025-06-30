Mardin'de Kırsal Alanda Yangın Söndürüldü

MARDİN'in Mazıdağı ilçesi kırsalındaki ormanda örtü yangını, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Mazıdağı ilçesi kırsal Meşeli ve Yalınağaç mahalleleri arasındaki ormanda, saat 11.00 sıralarında örtü yangını çıktı. Dumanın yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,