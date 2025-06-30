Mardin'de Kırsal Alanda Yangın Söndürüldü

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen örtü yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıktığı bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesi kırsalındaki ormanda örtü yangını, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Mazıdağı ilçesi kırsal Meşeli ve Yalınağaç mahalleleri arasındaki ormanda, saat 11.00 sıralarında örtü yangını çıktı. Dumanın yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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