Mardin'de Kiliseye Hakaret Eden Zanlı Tutuklandı

Mardin'de sosyal medyada kiliseye yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı, yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklandı. Şüpheli, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçlamasıyla cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda dün yapılan bir paylaşımda, yüzü görünmeyen bir şüphelinin bir kilise içerisinde hakaret içerikli sözler sarf ettiği ve Meryem Ana heykeline tükürdüğünün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan çalışma sonucu şüphelinin yakalandığı, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine konulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
