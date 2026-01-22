Haberler

Mardin'de Otomobil ile Hafif Ticari Aracın Çarpıştığı Kazada 3 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1) MARDİN'DE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 ÖLÜ, 2 YARALI

MARDİN'in Midyat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Midyat-Dargeçit kara yolunun kırsal Barıştepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 47 IJ 654 plakalı hafif ticari araç ile 16 Z 3344 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde hurdaya dönen araçlardaki kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar A.T. (32) ve S.A. (64) ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza yerindeki incelemenin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kimlik tespiti ve otopsi için morga götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı

Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Kandil'den Türk bayrağına saldırıyla ilgili açıklama

Türk bayrağına saldırıyla ilgili Kandil'den dikkat çeken açıklama
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış

Hemşire vahşetinin odağındaki hastaneyle ilgili kan donduran detay
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri

Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Saran'ın aylık geliri