Mardin'de Kayıp Şehmus Atuğ'un Cansız Bedeni Bulundu

Mardin'de Kayıp Şehmus Atuğ'un Cansız Bedeni Bulundu
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Mardin'in Midyat ilçesinde yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen 63 yaşındaki Şehmus Atuğ, dağlık bir bölgede ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde yakınlarının haber alamadığı Şehmus Atuğ (63), ekiplerin yaptığı aramada dağlık bölgede ölü bulundu.

Midyat ilçesinin kırsal Kayalıpınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde evden çıkan Şehmus Atuğ'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, Atuğ'un dağlık bölgede cansız bedeni buldu. Atuğ'un cenazesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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