Mardin'de Kayıp Oğul İçin Kayıp İhbarda Bulunuldu
Mardin'de, 16 Eylül'de cezaevinden tahliye olan 27 yaşındaki Nurullah Gültekin, kayıplara karıştı. Babası Davut Gültekin, 11 gündür oğlundan haber alamadıklarını söyleyerek emniyet ve savcılığa kayıp ihbarında bulundu.

MARDİN'de Davut Gültekin (50), 16 Eylül'de cezaevinden tahliye olan oğlu Nurullah Gültekin'den (27) 11 gündür haber alamadığı gerekçesiyle emniyet ve savcılığa kayıp ihbarında bulundu.

Mardin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada işçi olarak çalışan Nurullah Gültekin, iddiaya göre evli bir kadına 'Senden hoşlanıyorum' diye mesajı attı. Gültekin, şikayet üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 8 Eylül'de gözaltına alınarak tutuklandı. Gültekin, avukatının itirazı üzerine 16 Eylül'de tutuksuz yargılanmak üzere bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

Babası Davut Gültekin, tahliye olan oğlundan 11 gündür haber alamadığı gerekçesiyle emniyet ve savcılığa kayıp ihbarında bulundu. Nurullah Gültekin'in bulunması için çalışma başlatıldı.

'HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ'

Oğlunun hayatından endişe ettiğini belirten Davut Gültekin, "Tahliye olduğu gün sabah Kızıltepe'de taziyedeydik, akşam eve geldik. Eve döndükten sonra oğlumun tahliye haberini öğrendik. Ama oğlum gelmedi. 11 gündür oğlum kayıptır, hiçbir şekilde ulaşamadık. Artık hayatından endişe ediyoruz. Sağ mı, ölü mü bilmek istiyoruz. Emniyet ve savcılığa kayıp ihbarında bulunduk, henüz bir iz yok. Tek isteğimiz, bir an önce bulunması ve eve dönmesi" dedi.

