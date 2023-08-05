Mardin'de kayıp ihbarı verilen 8 yaşındaki çocuk komşunun avlusunda uyurken bulundu
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Midyat ilçesinde 8 yaşındaki Muhammed Mustafa'nın kaybolduğu ihbarı üzerine yapılan arama çalışması sonucunda çocuk komşularının bahçesinde uyurken bulundu. Jandarma ekipleri tarafından çocuk ailesine teslim edildi ve sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.
Mardin'de kayıp ihbarı verilen 8 yaşındaki çocuk komşunun avlusunda uyurken bulundu.
Midyat ilçesinde 8 yaşındaki Muhammed Mustafa'nın kaybolduğu ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan arama çalışması sonrasında çocuk komşularının bahçesinde uyurken bulundu. Jandarma ekipleri tarafından çocuk ailesine teslim edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel