Mardin'de kayıp ihbarı verilen 8 yaşındaki çocuk komşunun avlusunda uyurken bulundu

Midyat ilçesinde 8 yaşındaki Muhammed Mustafa'nın kaybolduğu ihbarı üzerine yapılan arama çalışması sonucunda çocuk komşularının bahçesinde uyurken bulundu. Jandarma ekipleri tarafından çocuk ailesine teslim edildi ve sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.