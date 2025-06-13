Mardin'de Kaybolan Genç Sulama Kanalında Bulundu

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Mardin'in Derik ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan 22 yaşındaki Suriye uyruklu Muaffak Mahmut'un cansız bedeni bulundu. Olay sonrası AFAD ve jandarma ekipleri çalışmalar yürütmüştü.

Mardin'in Derik ilçesinde sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu.

Kırsal Kovalı Mahallesi civarında dün girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Muaffak Mahmut (22) için AFAD, Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekiplerin çalışması sonucu Mahmut'un cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Kanaldan çıkarılan gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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