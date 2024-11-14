Mardin'de Kasten Öldürme Suçundan Firari Hükümlüler Yakalandı
Mardin'de, kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası alan firari hükümlü ile 3 ayrı suçtan aranmakta olan cezaevi firarisi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.
Mardin'de aranan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Artuklu ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan aranan ve bu suçtan toplam 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi ile 3 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.