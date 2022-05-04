Mardin'de Karasu Çayı ve vadisi ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

MAZIDAĞI, MARDİN (AA) - İBRAHİM SİNCAR/BESTAMİ BODRUK - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde doğal güzellikleriyle dikkati çeken Kara Su Çayı ve vadisi, Kovid-19 tedbirlerinde sağlanan normalleşme ile ziyaretçilerini ağırlamaya hazır.

Diyarbakır- Mardin kara yolunda bulunan, vadi yatağı boyunca ağaçlarla çevrili irili ufaklı onlarca şelalenin yer aldığı Kara Su Çayı, her yıl çok sayıda doğa tutkununu ağırlıyor.

10 kilometrelik yürüyüş güzergahı bulunan vadi, ziyaretçilerine, su ve kuş sesleri eşliğinde gezi yaparak doğayla iç içe bir ortamda temiz havayı soluma imkanı sağlıyor.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle iki yıldır sessizliğe bürünen Karasu Çayı ve vadisi, sağlanan normalleşme ile şelaleleri ve rengarenk bitki örtüsüyle fotoğraf ve doğa tutkunlarını bekliyor.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesince yolu geçen yıl asfaltlanan Karasu Çayı ve vadisi, belediye ekiplerince temizlenerek, ziyaretçilere hazır hale getirildi.

"Mezopotamya'nın altın üçgeninin tam merkezinde"

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karasu Çayı'nın yeşilin ve suyun buluştuğu bir alan olduğunu söyledi.

Çayın Mardin sınırlarında yaklaşık 5 kilometre uzunluğa sahip olduğunu ifade eden Demirtaş, vatandaşların ve fotoğraf tutkunlarının vadiye ilgi gösterdiğini belirtti.

Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi olarak alanda temizlik çalışması yaptıklarını aktararak, ziyaretçilerin geldiklerinde temiz bir alanla karşılaşmasını istediklerini kaydetti.

Vadinin, Mezopotamya'nın altın üçgeninin tam merkezinde güzel bir yer olduğuna değinen Demirtaş, "Bütün vatandaşlarımız, özellikle Mardinli hemşehrilerimiz çok rahat bir şekilde piknik yapabilirler. Burası güvenli, temiz bir yer." dedi.

Demirtaş, vatandaşların daha rahat ve keyifli vakit geçirmeleri için alana yönelik bu yıl yeni bir proje hazırlamayı planladıklarını dile getirerek, ziyaretçilerin dinlenebileceği, piknik yapabileceği, çocukların oyun oynayabileceği, yürüyüş parklarının olacağı, çok rahat bir şekilde bisiklet sürülebilecek bir alan oluşturmak istediklerini sözlerine ekledi.