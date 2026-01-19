Mardin'de Kar ve Sis Etkili Oldu: 2 Kazada 7 Kişi Yaralandı

MARDİN'de etkili olan kar yağışı ve sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi kent merkezinde 10 metreye kadar düşerken, Mazıdağı ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada 7 kişi yaralandı.

Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler hızlarını düşürüp far ve dörtlülerini yakarak ilerlerken, trafik ekipleri ise aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Artuklu, Mazıdağı, Derik, Yeşilli, Ömerli, Savur, Midyat ile Dargeçit ilçelerinde ise kar yağışı etkili oldu. Yağış sonrası birçok kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için karla mücadele ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

2 KAZADA 7 YARALI

Mazıdağı ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollarda 2 trafik kazası meydana geldi. Mazıdağı-Derik kara yolundaki ilk kazada, 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçtaki D.A. (31), A.A. (9), Ş.A. (6), M.Y. (48), Ş.S. (29) ve Ş.A. (38) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mazıdağı ve Derik Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İkinci kaza ise Mazıdağı ilçesi kırsal Duraklı Mahallesi'nde meydana geldi. Kayganlaşan yolda, ismi öğrenilmeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan 47 DS 899 plakalı hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Her iki kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,