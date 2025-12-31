Haberler

Mardin'de 180 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Mardin'de etkili olan kar yağışı sonucu kapalı yerleşim yeri yolu sayısı 180'e ulaştı. Yoğun kar nedeniyle birçok sürücü yolda mahsur kalırken, hasarlı kazalar da meydana geldi. İl Özel İdaresi ekipleri ulaşımı açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

KAPALI YERLEŞİM YERİ YOLU SAYISI 180'E ULAŞTI

Mardin'de etkisini artıran kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Yağış sonrası kent genelinde kapalı yerleşim yeri yolu sayısı ise 180'e ulaştı. İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmaları sürüyor.

'UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kara yollarında birçok bölgede onlarca sürücü araçlarıyla birlikte yolda mahsur kalırken, Mardin-Kızıltepe yolu Türkmenler Yolu mevkiinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda iki aracın karıştığı hasarlı kaza sonucu uzun araç kuyrukları oluştu. İstasyon Mahallesi civarında birçok kişi, araçlarını bırakarak yaya olarak kent merkezine ulaşmaya çalıştı.

MAHSUR KALAN AMBULANS KURTARILDI

Midyat ilçesine bağlı kırsal Acırlı ve Erişti mahalleleri arasında yağış nedeniyle birçok aracın yolda kaldığı öğrenilirken, Gelinkaya Mahallesi'nde ise yolda kara saplanan bir ambulans, İlçe Özel İdaresi ekiplerce yapılan çalışma sonrası kurtarıldı.

Öte yandan, görüş mesafesinin düşmesi ve yolların buz pistine dönmesiyle kentte birçok noktada hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

