Mardin'de eğitime kar engeli

Güncelleme:
Mardin'de devam eden kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilik, tüm eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Mardin'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı, başta ulaşım olmak üzere vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Meteorolojik değerlendirmeler sonucunda, buzlanma ve soğuk hava koşullarının il genelinde etkisini devam ettirmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokuluna ve kreşlere giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

İl genelinde kar yağışı nedeniyle bugün de eğitime ara verilmişti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
