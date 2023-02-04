Mardin'de kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı Güncel Haberler - Mardin'de kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı Araçların kayma anı kameralara yansıdı Mardin'de beklenen kar yağışı tarihi kenti beyaza bürüdü. - Mardin'de kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı Araçların kayma anı kameralara yansıdı MARDİN - Mardin'de beklenen kar yağışı tarihi kenti beyaza bürüdü. Eski Mardin'e çıkmaya çalışan araç sürücüleri buz pistine dönen yolda zor anlar yaşadı. Mardin'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışıyla beraber tarihi kent beyaza büründü. Birinci Cadde'ye çıkmaya çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Rampada çıkmaya ve inmeye çalışan araçlar, peş peşe kaymaya başladı. Kar yağışı kentte devam ediyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Tragger Mardin Güncel Haberler

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