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Mardin'de Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları Temizleniyor

Mardin'de Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları Temizleniyor
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, MARSU Genel Müdürlüğü aracılığıyla, kent genelindeki kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, muayene bacaları ve yağmur giderlerinde tıkanmalara neden olabilecek atıkları temizleyerek su baskını riskini azaltmayı hedefliyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, kent genelindeki kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MARSU Genel Müdürlüğü, Mardin genelinde cadde ve sokaklardaki muayene bacaları, yağmur giderleri, ızgaralar ile kanalizasyon hatlarında yağışlı havalarda su baskını ve tıkanma risklerini önlemek amacıyla temizlik ve onarım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

MARSU ekipleri, çalışmalarda ızgara ve rögarlarda tıkanmalara neden olabilecek çöp, kumaş parçaları, taş, toprak, yaprak ve hafriyat gibi atıkları temizliyor. Ayrıca, çeşitli nedenlerle zarar gören ve ekonomik ömrünü tamamlayan rögar kapaklarını onarıyor.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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