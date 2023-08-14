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Mardin'de kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.?

Kaza, öğleden sonra kırsal Sancarlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Şükrü Ö. (55) idaresindeki 47 ABB 349 plakalı otomobil ile Ramazan A. idaresindeki 47 DL 483 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile otomobildeki Müzeyyen Ö. (55) ve Yusuf Ö. (21) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Şükrü Ö. ile Ramazan A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Keskin - Güncel

Kızıltepe Mardin Güncel Haberler

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