Mardin'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

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Mardin'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - Şahin Seçen - Güncel
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Mardin'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

KIZILTEPE, MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kızıltepe Devlet Hastanesi mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen kamyonet ve otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 1'i müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Şahin Seçen - Güncel

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