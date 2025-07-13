Kızıltepe'de Türk Bayrağı Seferberliği

Kızıltepe'de Türk Bayrağı Seferberliği
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, "Terörsüz Türkiye"ye destek için kamu binalarına ve bazı caddelere Türk bayrakları asıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, "Terörsüz Türkiye"ye destek için kamu binalarına ve bazı caddelere Türk bayrakları asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki "Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarı yıkılmaktadır. Bırakınız tedirgin olmayı, aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır." çağrısı Kızıltepe ilçesinde de karşılık buldu.

İlçede, kamu binaları ve caddelerin yanı sıra AK Parti İlçe Başkanlığı binasına Türk bayrakları asıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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