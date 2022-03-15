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Mardin'de kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin'de kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evinde kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evinde kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli 48 yaşındaki Himmet Şahin, evinde izinli gününde fenalaştı.

112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şahin'in cenazesinin defnedilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

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