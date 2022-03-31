Mardin'de "Kalbim Kudüs'te Kaldı" paneli düzenlendi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Ahmet Turgut ile Kalbim Kudüs'te Kaldı" paneli yapıldı.

Panelde, senarist ve yazar Ahmet Turgut daha önce ziyaret ettiği Kudüs'ün anlamını, İslam alemi için önemini ve oradaki izlenimlerini aktardı.

Öğrencilere ücretsiz dağıtılan Ahmet Turgut'un "Kalbim Kudüs'te Kaldı" kitabı ile sohbet havasında geçen panele, gençler ilgi gösterdi.