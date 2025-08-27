Mardin'de Kafa Kafaya Çarpışma: İki Sürücü Yaralandı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Akıncı Mahallesi'nde yaşandı. Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,