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Mardin'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 9 kişi yaralandı, 1 çocuk hayatını kaybetti

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve 9 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan 8 yaşındaki Nisa Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Soruşturma devam ediyor.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve 9 kişinin yaralandığı kazada durumu ağır olan Nisa Çelik (8), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Dikmen Mahallesi Alakuş mevkinde meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerdeki Mehtap İltem Ç. (39), Selahattin Y. (34), Abdurrahman Y. (21), Nisa Çelik (8), Mazlum Doğan Y. (12), Gülsüm Ç. (10), Hiranur Ç. (8), Muhammet Emin Ç. (3) ve İsmail Ç. (33) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye alındı. Yaralılardan Nisa Çelik, yapılan tüm müdahaleye rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Nisa'nın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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