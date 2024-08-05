Mardin'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 6 kişi yaralandı

MARDİN'de, Nusaybin- Midyat kara yolunda 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Nusaybin- Midyat kara yolu kırsal Sivrice Mahallesi mevkinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 34 GK 9960 ve 34 FRF 962 plakalı otomobiller, kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerdeki 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.