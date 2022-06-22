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Mardin'de kadınların yaptığı ürünler sergilendi

AA - Şahin Seçen - Güncel
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Mardin'de kadınların yaptığı ürünler sergilendi

Mardin'de Aile Destek Merkezinde eğitim gören kadınların yaptığı ürünler sergilendi.

Mardin'de Aile Destek Merkezinde eğitim gören kadınların yaptığı ürünler sergilendi.

Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Yalım ve İstasyon Aile Destek Merkezinde eğitim gören kadınların yaptığı çalışmaların yer aldığı sergi Mardin Müzesi bahçesinde açıldı.

Kilim, iğne oyası, tablo, çini, takı ve tasarımlardan oluşan ürünlerin yer aldığı sergiye, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, kurum müdürleri, kursiyerler ile vatandaşlar katıldı.

Sergide, çocuklar halk oyunu gösterisi sundu.

AA / Şahin Seçen - Güncel

Mardin Müzesi Mardin Güncel Haberler

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