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Mardin'de Kadınlara Yönelik Eğitim Programı Tamamlandı

Mardin'de Kadınlara Yönelik Eğitim Programı Tamamlandı
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Mardin'de, MAÜ tarafından gerçekleştirilen eğitim programında kadınlara Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve projeler hakkında bilgiler verildi. Eğitimin amacı, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını artırmak ve sosyal hayatta daha güçlü olmalarını sağlamak.

Mardin'de kadınlara yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi'nden (MAÜ) yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Kadın ve Toplum Derneği'nin (KATOM) yürüttüğü "Emeğin Güç Birliği Projesi" kapsamında Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Projeler konusunda verilen temel seviyede farkındalık eğitimi tamamlandı.

Eğitimde, dijital pazarlama, muhasebe yönetimi, iletişim, yetenek geliştirme, kapsamlı cv hazırlama gibi önemli bilgiler paylaşıldı.

MAÜ TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimi Müdürü Öğretim Görevlisi Hanife Yeşilyurt, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka ve coğrafi işaret, patent ve patent başvuru süreçleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken konular hakkında sunum yaptı.

Kadınların sosyal hayatta ekonomik yönden daha güçlü durmaları ve kadınların niteliklerini arttırmaya yönelik düzenlenen eğitim programı katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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