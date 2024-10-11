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Mardin'de Kadınlar Cinayetleri Protesto Etti

Mardin'de Kadınlar Cinayetleri Protesto Etti
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Mardin İHH İnsani Yardım Vakfı üyesi kadınlar, kadın cinayetlerine karşı basın açıklaması düzenleyerek, İstanbul'daki cinayetlerle ilgili tepkilerini dile getirdi. Kadın Kolları Başkanı Sümeyye Güneş, toplumun sorumluluk taşıması gerektiğini vurguladı.

Mardin'de İHH İnsani Yardım Vakfı üyesi kadınlar kadın cinayetlerini basın açıklaması ile protesto etti.

Mardin İHH İnsani Yardım Vakfı önünde bir araya gelen Mardin İHH Kadın Kolları Başkanı Sümeyye Güneş ve vakfa üye kadınlar, İstanbul'da İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in öldürülmesine tepkisini dile getirdi.

Güneş, gazetecilere, iki genç kızın öldürülmesinden duydukları üzüntüyü dile getirerek, "Sorumluluk taşıyan herkes bu acıyı derinden hissedip gereken adımları atmalıdır. Şefkate ve merhamete sığınmalı, bu acıları paylaşarak bir daha yaşanmaması için somut tedbirler almalıyız. Vicdanın, merhametin ve şefkatin rehberliğinde, cinayet, vahşet ve istismar gibi insani değerleri yok sayan her türlü eyleme ve zihniyete karşı mücadele etmeliyiz." dedi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel

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