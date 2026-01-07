Haberler

Mardin'de kucağında bebeği olan kadın ile bir çocuğu darbeden kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.K., kucağında bebek bulunan bir kadını darbetti ve ardından evinin önünde oynayan bir kız çocuğuna saldırdı. Olayı gören vatandaşlar A.K.'yi yakalayarak polise teslim etti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokakta karşılaştığı, kucağında bebek bulunan kadın ile bir çocuğu darbeden kişi yakalandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.K, sokakta yürürken karşılaştığı kucağında bebeği bulunan kadını darbetti. A.K, daha sonra evinin önünde oynayan kız çocuğuna da yumruk attı.

Saldırıyı gören çevredeki vatandaşlar A.K'yi yakalayarak polise teslim etti. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, A.K'nin kadına ve çocuğa saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, A.K'nin sokakta gördüğü kadını darbettiği, yere düşen ve zarar gelmesin diye kucağındaki bebeğe sarılan kadına yumruk atmaya devam ettiği görülüyor.

Kayıtların devamında A.K'nin yolda yürürken karşılaştığı kız çocuğunun üzerine doğru yürüdüğü, bunu gören çocuğun kaçtığı, zanlının çocuğa yumruk atması yer alıyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler! Kayınvalideden imalı yanıt geldi

Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı

Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı
Gümüşhane'de akademisyen evinde ölü bulundu

Sınava gelmeyince gerçek ortaya çıktı! Akademisyen evinde ölü bulundu
Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler! Kayınvalideden imalı yanıt geldi

Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
TFF, bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumluyu PFDK'ya sevk etti! Tanıdık isimler de var

108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi! Çok tanındık isimler de var