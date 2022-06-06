Mardin'de "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" programı düzenlendi - Haberler

Mardin'de AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" programı yapıldı.

Programa, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcıları Fatma Ataseven, Ayşe Nevin Sert, Aslı Seren, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Burcu Gökalp, MKYK üyesi ve Bölge Koordinatörü Fatma Fidan Kara, MKYK üyesi ve İl Koordinatörü Arzu Bakır, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ile AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar katıldı.

Sancar, yaptığı konuşmada, son yıllarda girişimci kadınların çeşitli kurum ve kuruluşların desteğiyle büyük başarılara ulaştığını söyledi.

Kadınlara devletin kurumlarının sunduğu imkanlardan yararlanmaları konusunda daha cesur ve daha kararlı olmaları yönünde çağrıda bulunan Sancar, şunları kaydetti:

"Ümit ediyoruz ki yarınlarımız ayakları üzerinde durabilen, her alanda katma değer üreten ve ülkemizin istikbalinin öncüleri olan kadınlarımızın omuzlarında yükselecek. Sayın Cumhurbaşkanımız da her fırsatta Türkiye'nin istikbalinde kadınların mutlaka söz sahibi olması gerekliliğine vurgu yapmakta. Bugüne kadar destek alıp işe koyulan tüm kadınlarımızı tebrik ediyor, bugünden sonra da başvuruda bulunacak kadınlarımıza başarılar diliyorum."