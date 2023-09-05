Mardin'de Kaçakçılık Operasyonunda 19 Şahıs Yakalandı

Mardin'de kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 6 bin 520 paket gümrük kaçak sigara, 76 adet gümrük kaçağı telefon, 2 bin 903 adet içki ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi. Yakalanan 19 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Mardin'de kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından son bir haftada yapılan kaçakçılık baskınlarında 19 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 28 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Yapılan aramalarda 6 bin 520 paket gümrük kaçak sigara 76 adet gümrük kaçağı telefon 2 bin 903 adet içki, 61 adet emtina, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 3 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 19 şahıs hakkında işlem başlatıldı. - MARDİN