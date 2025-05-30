Mardin'de Kaçakçılık Operasyonu: 4 Silah Ele Geçirildi

Mardin'de Kaçakçılık Operasyonu: 4 Silah Ele Geçirildi
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Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 4 uzun namlulu silah, bir tabanca ve mühimmat ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 4 uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirilen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 uzun namlulu silah, tabanca, 10 şarjör ve 170 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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