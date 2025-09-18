Mardin'de Kaçakçılık Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Haberler

Mardin'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 51 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 2 bin elektronik nargile ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda, 51 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 2 bin elektronik nargile ele geçirildi.

Operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
