Mardin'de Kaçakçılık Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
Mardin'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 51 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 2 bin elektronik nargile ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda, 51 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 2 bin elektronik nargile ele geçirildi.
Operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel