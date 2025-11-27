Haberler

Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Bin 290 Paket Ele Geçirildi


Mardin'in Artuklu, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 290 paket kaçak sigara ile birlikte 145 emtia ve 62 şişe içki ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin'in merkez Artuklu, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde 2 bin 290 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin huzur ve güvenliği için çalışma yaptı.

Bu kapsamda merkez Artuklu, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde durdurulan 3 araçta yapılan aramalarda toplam 2 bin 290 paket kaçak sigara, 145 emtia, 62 şişe içki ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA




