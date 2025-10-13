Haberler

Mardin'de Kaçak Sigara Operasyonu: 16 Bin Paket Ele Geçirildi

Güncelleme:
Mardin'in Midyat ilçesinde durdurulan minibüste yapılan aramada gizli bölmede 16 bin paket kaçak sigara ve bin 500 elektronik sigara bulundu. Sürücü hakkında işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başka illere kaçak sigara götürmek isteyen şüphelileri takibe aldı. Durdurulan bir yolcu minibüsünde yapılan aramada, taban kısmına kaynak yapılarak oluşturulan gizli bölmede, içerisinde piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon lira olan 16 bin paket kaçak sigara ile bin 500 elektronik sigara ele geçirildi. Olay ile ilgili kamyonet sürücüsü hakkında işlem başlatıldı. Ekim ayı içerisinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda da 33 bin 900 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
