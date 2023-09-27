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Mardin'de kaçak malzeme taşıyan TIR polis tarafından durduruldu

Mardin'de kaçak malzeme taşıdığından şüphelenilen bir TIR, polisin 'dur' ihtarına uymayarak lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Olayda yaralanan olmazken, TIR sürücüsü gözaltına alındı. Dorsedeki malzemenin içeriği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.