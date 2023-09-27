Mardin'de kaçak malzeme taşıyan TIR polis tarafından durduruldu
Mardin'de kaçak malzeme taşıdığından şüphelenilen bir TIR, polisin 'dur' ihtarına uymayarak lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Olayda yaralanan olmazken, TIR sürücüsü gözaltına alındı. Dorsedeki malzemenin içeriği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
MURAT AKGÜL
Mardin'de kaçak malzeme taşıdığından şüphelenilen TIR, polisin 'dur' ihtarına uymaması üzerine lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Polisin incelemesi sürerken, dorsedeki malzemenin içeriğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Olay Artuklu Kızıltepe kavşağında öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mardin'de durumundan şüphelenilen 47 ACT 489 plakalı TIR, 'dur' ihtarına uymadı. Polisin ateş açması sonucu lastiği patlatılan araç orta refüje çıkarak durdurulabildi. Lastikleri patlayan TIR, birden fazla araca da çarptıktan sonra refüje çıkarak hareketsiz kaldı. Kazada yaralanan olmazken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.
Polisin incelemesi sürerken, dorsedeki malzemenin içeriğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.